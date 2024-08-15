ATA Parti Genel Başkanı: AKP İle Geçen 23 Yıl Cumhuriyet Tarihinin En Karanlık Yılları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ATA Parti Genel Başkanı: AKP İle Geçen 23 Yıl Cumhuriyet Tarihinin En Karanlık Yılları

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, “Türkiye’nin AKP ile geçen 23 yılı Cumhuriyet tarihimizin en karanlık yılları olmuştur" dedi.

15.08.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, " Türkiye'nin AKP ile geçen 23 yılı Cumhuriyet tarihimizin en karanlık yılları olmuştur" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin 23'üncü yıl kuruluş yıl dönümünde "Türkiye'nin, AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir" sözlerine, "Hangi yüzle Cumhuriyet'in en parlak dönemi deyip, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorsunuz" sözleriyle yanıt verdi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, AKP ile geçen 23 yılı, Cumhuriyet döneminin en karanlık dönemi olmuştur. Cumhuriyetin, ekonomik işletmeleri satılmış; yurt toprakları satılmıştır. İş, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının satılmasına dek gelmiştir. Şimdi hangi yüzle Cumhuriyet'in en parlak dönemi deyip, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorsunuz. AKP, Cumhuriyeti korumakla yükümlü kurumlardan korunmak için global kapitalizme sığınmıştır. Böylece BOP eş başkanlığı masalıyla yeni liberalizmi severek uygulamıştır. Tarım yok edilmiş, eğitimin niteliği çökmüştür. Eğitim Bakanlığı Maarif Müfredatı adı altında bütün okulları imam okulları yapmak çabası içindedir. Gençler umutsuzluğa sürüklenmiş, ülkeyi bırakıp gitmek isteyenler çoğalmıştır. BOP gereğince Suriye batağına saplanılmış, Türkiye'yi Arapya yapmak amacıyla  ülkeye bedevi Araplar doldurulmuştur. Suriye'de, PKK devleti kurulmasının yolu açılmıştır. İtibarı savurganlıkla sağlamak isteyen AKP  uyguladığı tutarsız Dış Politika ile ülkenin itibarını aşağılara sürüklemiştir. Yeni liberalizm ile Nas'cılar arasında gidip gelen uygulamalarla ekonomiyi de dibe vurduran AKP; ne yüzle kuruluş yıl dönümü kutluyor."

Kaynak: ANKA

Namık Kemal Zeybek, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATA Parti Genel Başkanı: AKP İle Geçen 23 Yıl Cumhuriyet Tarihinin En Karanlık Yılları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki oturuma katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki oturuma katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: ATA Parti Genel Başkanı: AKP İle Geçen 23 Yıl Cumhuriyet Tarihinin En Karanlık Yılları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement