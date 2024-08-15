ATA Parti Genel Başkanı: AKP İle Geçen 23 Yıl Cumhuriyet Tarihinin En Karanlık Yılları

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(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, " Türkiye'nin AKP ile geçen 23 yılı Cumhuriyet tarihimizin en karanlık yılları olmuştur" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin 23'üncü yıl kuruluş yıl dönümünde "Türkiye'nin, AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir" sözlerine, "Hangi yüzle Cumhuriyet'in en parlak dönemi deyip, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorsunuz" sözleriyle yanıt verdi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, AKP ile geçen 23 yılı, Cumhuriyet döneminin en karanlık dönemi olmuştur. Cumhuriyetin, ekonomik işletmeleri satılmış; yurt toprakları satılmıştır. İş, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının satılmasına dek gelmiştir. Şimdi hangi yüzle Cumhuriyet'in en parlak dönemi deyip, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorsunuz. AKP, Cumhuriyeti korumakla yükümlü kurumlardan korunmak için global kapitalizme sığınmıştır. Böylece BOP eş başkanlığı masalıyla yeni liberalizmi severek uygulamıştır. Tarım yok edilmiş, eğitimin niteliği çökmüştür. Eğitim Bakanlığı Maarif Müfredatı adı altında bütün okulları imam okulları yapmak çabası içindedir. Gençler umutsuzluğa sürüklenmiş, ülkeyi bırakıp gitmek isteyenler çoğalmıştır. BOP gereğince Suriye batağına saplanılmış, Türkiye'yi Arapya yapmak amacıyla ülkeye bedevi Araplar doldurulmuştur. Suriye'de, PKK devleti kurulmasının yolu açılmıştır. İtibarı savurganlıkla sağlamak isteyen AKP uyguladığı tutarsız Dış Politika ile ülkenin itibarını aşağılara sürüklemiştir. Yeni liberalizm ile Nas'cılar arasında gidip gelen uygulamalarla ekonomiyi de dibe vurduran AKP; ne yüzle kuruluş yıl dönümü kutluyor."