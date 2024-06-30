ATA Parti Genel Başkanı: Yangınların Arkasında Hep AKP Yandaşı Firmalar Var - Son Dakika
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ATA Parti Genel Başkanı: Yangınların Arkasında Hep AKP Yandaşı Firmalar Var

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlara Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin neden olduğunu belirterek, yangınların arkasında hep AKP yandaşı firmalar olduğunu ifade etti. Zeybek, iktidara yurttaşların zararlarını karşılaması ve yaraların hızlıca sarılması çağrısında bulundu.

30.06.2024 16:52
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(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlara iktidara yakın olduğu bilinen Dicle Elektrik Dağıtım Şirketinin (DEDAŞ) neden olduğunun görüntüler, bilirkişi raporları ile ortaya çıktığını ifade ederek "Görüyoruz ki faciaların arkasında hep AKP yandaşı firmalar var" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 15 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zeybek açıklamasında, yangına bölgedeki Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin neden olduğunun görüntüler ve bilirkişi raporları ile ortaya çıktığını belirterek, "Yargının siyasi baskılara aldırmadan gereğini yapacağını umuyoruz. Ölen, yaralan yurttaşlarımızın, doğamıza verilen yıkımın birincil sorumlusunun; bu konularda gereken denetimi yapmayan AKP yönetimi olduğu unutulmamalıdır. Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangın, ikinci bir Erzincan- İliç faciasıdır. Görüyoruz ki; faciaların arkasında hep AKP yandaşı firmalar var. Bölgedeki yurttaşlarımızın acılarını, üzüntülerini yürekten paylaşıyor ve iktidara da; yurttaşlarımızın gördüğü tüm zararlarının karşılamasıyla, yaraların hızlıca sarılması çağrısında bulunuyoruz. Öte yandan; Diyarbakır ve Mardin'in Afet bölgesi olarak ilan edilmesini de iktidara öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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