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Ataköy Marina'da Yattan 300 Bin Liralık Malzeme Çalındı - Son Dakika
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Ataköy Marina'da Yattan 300 Bin Liralık Malzeme Çalındı

Ataköy Marina'da bulunan bir yattan yaklaşık 300 bin liralık malzeme çalındı. İş adamının yardımcısı, çalınan eşyaları fark ederek polise ihbarda bulundu. Hırsızların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Ataköy Marina\'da Yattan 300 Bin Liralık Malzeme Çalındı
24.01.2024 - 09:40,
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BAKIRKÖY'de iki kişi, Ataköy Marina'da bulunan bir yattan yaklaşık 300 bin liralık malzeme çaldı.

Ataköy Marina'da cumartesi gecesi ve pazartesi öğle saatlerinde iki şüpheli otomobilleriyle gezerek keyif yaptı. Şüpheliler daha sonra, bir iş adamına ait Alinda isimli yattan, takı, içki elektronik eşyalar ve pahalı kıyafetleri çalarak kayıplara karıştı. Pazartesi günü yata gelen iş adamının yardımcısı Salih Sarik, eşyaların kaybolduğunu fark etti. Önce marinanın güvenliklerine durumu anlatan Sarik, ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, 300 bin liralık malzeme çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"YAKLAŞIK 300 BİN LİRALIK ZARRIMIZ VAR"

Yatın sahibin yardımcısı Salih Sarik, "Cuma günü 20.00 sıralarında biz teknemizden çıkış yaptık. Pazartesi günü tekneye geldiğimde, bir hırsızlık olayıyla karşılaştık. Buradaki güvenliklere haber verdim. Onlarda, 'Evet gece böyle bir olay olmuştu' dedi. Dün öğlen saatlerinde de hırsızlar bir giriş daha yapıyor. İçerideki değerli eşyalarımızı alıp götürmüşler. Yaklaşık 300 bin liralık bir zararımız var. Elektronik eşyalarımız, takılarımız ve özellikle kaliteli kıyafetlerimiz gitmiş" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ataköy Marina'da Yattan 300 Bin Liralık Malzeme Çalındı - Son Dakika
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