Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, YENİ Parti'ye katıldı

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, YENİ Parti\'ye katıldı
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Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve 20 Belediye Meclisi üyesi, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

(ANKARA) – Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve 20 Belediye Meclisi üyesi, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ile Belediye Meclisi üyeleri Atilla Tekcan, Ahmet Çam, Birol Taşar, Cemil Işık, Halil Taşkın, Hasan İpek, Havva Kocakaya, İlkay Şemun Pınar, Kayhan Doğan, Kenan Yıldırım, Murat Akar, Nakif Yılmaz, Nahit Köse, Saim Erdoğan, Serdal Çakmak, Suat Yılmaz, Taner Kaygusuz, Tekin Bölükbaş, Vildan Kumbasar ve Yalçın Genç, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.

"CUMHURİYETE BAĞLILIĞIMIZIN İLANIDIR"

Başkan Türkel, belediye hizmet binası önünde yaptığı açıklamada ülke olarak gelinen noktada demokrasi mücadelesinin gereği olarak istifa ettiklerini ve YENİ Parti çatısı altında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Türkel, şunları söyledi:

"Bizler, yıllarca emek verdiğimiz partimizde siyaseti hiçbir zaman makam için yapmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllarca emek verdik, mücadele ettik. Yeri geldi seçim kazandık, yeri geldi seçim kaybettik ama hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Ancak siyasallaşmış yargının yürüttüğü butlan süreci vicdanlarda meşruiyet kazanmamıştır. Genel merkeze kırıp dökerek girilmiş, yıllarca emek veren insanlar ihraçlarla baba ocağından koparılmıştır. Bizim siyaset anlayışımız hukuksuzluk karşısında susmayı değil, tavır almayı gerektirir. Bu nedenle bugün ben ve birbirinden kıymetli 20 belediye meclis üyesi arkadaşım, halkımızın bize verdiği emanete sahip çıkarak YENİ Parti saflarında mücadelemizi sürdürmeye karar verdik. Bu karar, inandığımız değerlere sahip çıkmanın bir sonucudur. Cumhuriyete, demokrasiye ve millet iradesine olan bağlılığımızın ilanıdır. Atakum'da dün olduğu gibi bugün de tek önceliğimiz, hemşehrilerimiz olacaktır. Kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan belediyecilik anlayışımız aynı kararlılıkla devam edecektir. Bizim yolumuz kavga değil, hizmet yoludur. Bizim önceliğimiz makamlar değil, milletin vicdanıdır. Daha adil, daha özgür, daha güçlü Türkiye için çıktığımız bu yolda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen siz değerli Atakum halkına ve istisnasız iradesine sahip çıkan meclis üyesi arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

"YENİ PARTİ'YE SEL OLDUK, AKIYORUZ"

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ile Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek de CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

YENİ Parti Atakum İlçe Binası önünde yapılan toplantıda konuşan Mehmet Özdağ, "YENİ Parti'ye sel olduk, akıyoruz. Bugün öğlen saatlerinde 39. İl Yönetimi olarak topluca eski partimizden ayrıldık. YENİ Partimizin, bir an önce elektronik ortamda üyelik kaydının başlamasını bekliyoruz. Coşku doluyuz. Yeni bir yol yürüyoruz, ama hepimiz biliyoruz ki bu bir kopuş değil. Biz Atatürk'ün mirasına sahip çıkan sizlerle birlikte, aydınlanmacı Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleriyle bir yol yürüyoruz. Bu yolu seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde, YENİ Partimizde Türkiye ittifakını kurarak yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Misakı Milli ile çağdaş, laik, sosyal, hukuk devlet ilkeleri ile sorunu olmayan herkese bu kapı açık olacak. Biz refahta adil bölüşümü, doğanın korunmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, derin yoksulluğun yönetilmesini değil yok edilmesini Yeni Partimizde sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

"BU MİLLET PARTİSİNİ KURUYOR"

Adem Kürek ise "Bu millet partisini kuruyor. Onun için işçinin, emeklinin, memurun, esnafın, çiftçinin, kadınların, gençlerin, Türkiye'nin YENİ Partisi diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Serhat Türkel, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

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