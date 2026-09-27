Atakum\'da iddiaya göre kız meselesi yüzünden A.İ. bacağından bıçaklandı

Atakum'da iddiaya göre kız meselesi yüzünden A.İ. bacağından bıçaklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atakum'da A.İ. (21), aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen T.K. (20) ile tartıştı, T.K. A.İ.'yi sol bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis soruşturma başlattı.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde A.İ. (21), husumetlisi T.K. (20) tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında kız meselesin nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen T.K. ile A.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.K., bıçakla A.İ.'yi sol bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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