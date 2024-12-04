Atakum\'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltında

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Samsun'un merkez Atakum ilçesinde evinin bahçesinde yaklaşık 3 metrelik çukur açıp kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürüttüğü devriye faaliyeti sırasında bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukuru fark etti.

Alanda inceleme yapan ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Bahçenin kazı alanında yapılan aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, kürek, elektrik tesisatı, 2 projektör ve değişik ebatlarda matkap ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan evin sahibi Y.K.T. (34), jandarmaya götürüldü.???????