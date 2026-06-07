Samsun'un Atakum ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Umut Ç'nin (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti.
Karşı istikametten gelen, plakaları öğrenilemeyen Alperen K.K. (22) idaresindeki otomobil ile Uğur R. (45) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?