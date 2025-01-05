Atakum\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonunda 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. (23) ve C.V'nin (21) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. ????
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