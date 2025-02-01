Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama, Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı. Ateş'ten boşalan göreve Bahameddin Karaköse atandı.
Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan da görevden alındı.
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