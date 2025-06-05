Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel, Kurban Bayramı'nda Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Belediye binasının konferans salonunda gerçekleşen bayramlaşma töreninde Adıgüzel, birlik, dayanışma ve emeğin önemine vurgu yaptı.

Bayramın birleştirici ruhu Ataşehir Belediyesi'nde de hissedildi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, konferans salonunda düzenlenen bayramlaşma töreninde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Göreve geldikleri günden bu yana Ataşehir için hep birlikte emek verdiklerini belirten Başkan Adıgüzel, "416 bin Ataşehirli vatandaşımıza daha iyi hizmet sunmak, yaşam kalitesini artırmak için büyük bir çaba içindeyiz. Her bir çalışma arkadaşımız bulunduğu görev noktasında değerli katkılar sağlıyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye çalışanlarının ve ailelerinin bayramını kutlayan Başkan Adıgüzel, "Her bir çalışma arkadaşımızın özverisiyle güçlenen büyük ailemiz, Ataşehir'e umut ve sevgiyle hizmet etmeye devam edecek. Hep birlikte daha nice bayramlarda sağlıkla buluşmak dileğiyle tüm çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hep birlikte daha güzel bir Ataşehir ve daha umutlu yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bayram dolayısıyla Ataşehirlilere yönelik bir de mesaj paylaşan Başkan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor; bu mübarek günlerin milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Bu anlamlı günlerde, yardımlaşma ve paylaşma ruhunun toplumumuzun her kesiminde güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Bizler Ataşehir'de dayanışma ruhunu her geçen gün daha da güçlendiriyor, komşuluk ve paylaşma kültürünü yaşatıyoruz. Komşularımızla beraber hareket ederek, sevgi ve saygı temelinde kurduğumuz bu güçlü bağlar sayesinde, daha güzel ve dayanıklı bir toplum inşa ediyoruz. Bayramlar da bu birlikteliğin en güzel göstergelerinden biridir; hep birlikte paylaşmanın ve yardımlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın, toplumsal dayanışmamızı artırarak, sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendirmesini diliyor; sevdiklerinizle birlikte neşe dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum."