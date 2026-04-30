Ataşehir Belediye Başkanvekili Seçimini CHP'li Murat Güneş Kazandı
Ataşehir Belediye Başkanvekili Seçimini CHP'li Murat Güneş Kazandı

30.04.2026 15:07  Güncelleme: 15:37
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasının ardından ilçede yapılan belediye başkanvekili seçimini CHP’li Murat Güneş kazandı. Yaşanan gerginlik sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e “Milli irade hırsızlığı yapmaya çalışıyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

CHP'li belediyelere yönelik operasyonda tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Onursal Adıgüzel'in yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Seçim öncesinde belediye binasının çevresi polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kuşatıldı. Yurttaşlar, gazeteciler ve belediye personelleri binaya alınmadı. Basın ile belediye çalışanlarının bir kısmı daha sonra içeriye girebildi.

Meclis çoğunluğunun kendilerinde olduğu ilçede CHP, Murat Güneş'i aday gösterirken AK Parti'nin adayı Serdar Orhan oldu. Seçimi CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Ulaş Karasu ve Evrim Rızvanoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile çok sayıda milletvekili de izledi.

Çelik'ten Özdemir'e "Milli irade" tepkisi

İlk turda CHP'nin adayı Güneş 23 oy alırken AK Partili Orhan, 12 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda ise Güneş 22, Orhan 13 oy alırken yine 1 oy geçersiz sayıldı. Her iki turda da üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle üçüncü tura geçildi. Bu sırada CHP ile AK Parti tarafları arasında yaşanan tartışma sonrasında Özgür Çelik ile Abdullah Özdemir yan yana oturdu. Çelik, Özdemir'e "Milli irade hırsızlığı yapmaya çalışıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Orhan 14 oyla kapattı

Çoğunluğu sağlayan adayın kazanacağı turda Murat Güneş 22 oy alarak yeni belediye başkanvekili seçildi. Serdar Orhan ise 14 oy aldı.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
İzmir’de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
