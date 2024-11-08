Ataşehir Belediyesi, Akıllı Temizlik Araçlarını Hizmete Aldı

Güncel

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ilçenin birçok noktasında temizlik çalışmalarını daha verimli hale getirebilmek için akıllı temizlik araçlarını devreye aldı. Araçların ilk deneme sürüşünü, Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yaptı.

İlçedeki temizlik hizmetlerini en üst seviyeye çıkarmayı ve halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, bu alandaki teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda iki akıllı temizlik süpürme aracı hizmete alındı. İlk etapta Barbaros, Atatürk, Yenişehir, İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahallelerinin geniş bölgelerinde çalışacak araçların; caddeleri ve yürüyüş yollarını sürekli olarak süpürerek çevre temizliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Araçların ilk deneme sürüşünü ise Başkan Adıgüzel, Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde gerçekleştirdi. Adıgüzel, akıllı temizlik araçlarının ilçenin belirlenen noktalarında temizlik çalışmalarını daha hızlı ve etkin hale getireceğini vurgulayarak, "Ataşehir'in yürüyüş yolları artık akıllı temizlik robotlarımızla ışıl ışıl olacak. Prestij Caddemizde denemelerine başladığımız akıllı temizlik robotları, dört mahallemizde hizmete giriyor. Bu araçlar sayesinde daha temiz, daha bakımlı bir Ataşehir için hız kesmeden çalışıyoruz" dedi.

Süpürme araçlarının ulaşamadıkları bölgelerde ise temizlik işlemleri ekipler tarafından geleneksel yöntemlerle detaylı bir şekilde yapılmaya devam edecek.