Ataşehir Belediyesi, Atatürk'ü 86. Yıl Dönümünde Anma Etkinlikleri Düzenledi

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenledi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde özlem ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım'ın anlamına özel olarak hazırladığımız bu etkinliklerle, Atatürk'ün büyük mirasını bir kez daha hatırlatmayı amaçladık"dedi.

İstanbul Ataşehir Belediyesi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında andı. Etkinliklere katılım sağlayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Ataşehir'de özlem ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım'ın anlamına özel olarak hazırladığımız bu etkinliklerle, Atatürk'ün büyük mirasını bir kez daha hatırlatmayı amaçladık. Öncelikle, 10 Kasım günü, Atatürk'ün vefatının duyulmasının ardından gazetelerin nasıl bir tutum sergilediğini göstermek istedik. O gün, hatta o ay boyunca çıkan gazeteler, Atatürk'ün kaybının halk üzerindeki derin etkisini gözler önüne serdi. Bu anlamlı dönemi, "O Günün Gazeteleri" sergisiyle Ataşehir'deki çocuklarımıza ve tüm vatandaşlarımıza sunarak, o dönemin atmosferini yaşatmayı amaçladık. Aynı zamanda, değerli hocamız Prof. Dr. Emre Kongar'ın birikiminden yararlanarak, Atatürk'ün toplumsal dönüşümdeki katkılarını Ataşehirlilerle paylaştık.

"Amacımız, Ataşehir'deki Her Çocuğumuzun Atatürk'ü Doğru Tanıyarak Büyümesi"

Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Adıgüzel, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Amacımız, Ataşehir'deki her çocuğumuzun Mustafa Kemal Atatürk'ü doğru tanıyarak büyümesi, onun 101 yıl önce kurduğu Cumhuriyet'in ışığında aydınlanmasıdır. Bu eşsiz mirası daha ileriye taşımak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek, ona layık evlatlar olabilmektir."

Sergi açılışı ve Prof. Dr. Emre Kongar'ın "Toplumbilim Açısından Atatürk" konulu söyleşisinden sonra Atatürk' ü anma etkinlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı Erdem Özgen'in solistliğinde gerçekleştirilen konserle son buldu.