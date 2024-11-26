Ataşehir Belediyesi Çöp Toplama Maliyetlerini Yüzde 50 Azaltacak Yeni Araçları Tanıttı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Çöp Toplama Maliyetlerini Yüzde 50 Azaltacak Yeni Araçları Tanıttı

Ataşehir Belediyesi Çöp Toplama Maliyetlerini Yüzde 50 Azaltacak Yeni Araçları Tanıttı

Ataşehir Belediyesi, filosuna kattığı 59 yeni araçla çöp toplama alanında maliyetleri yüzde 50 azaltacak yapay zeka destekli Akıllı Atık Toplama Sistemi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, halkın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

26.11.2024 16:44  Güncelleme: 18:40
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(İSTANBUL) Ataşehir Belediyesi filosuna kattığı 59 yeni araç ile çöp toplama alanında maliyetleri yüzde 50 azaltacak yapay zeka destekli Akıllı Atık Toplama Sistemi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tanıtımda yaptığı konuşmada kreş tartışmasına da değinerek, "Ataşehir Belediyesi'nin kreşlerinde 600'e yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Sayıyı hızlıca artırıyor olacağız. Vatandaşa direkt dokunan hizmetleri yapmayı hiç çekinmeden, bir adım geri atmadan sürdürüyor olacağız. Çünkü bizim önceliğimiz insan" dedi.

Ataşehir Belediyesi filosuna kattığı 59 yeni hizmet aracının tanıtımını gerçekleştirdi. Aralarında çok sayıda otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonet ile iş makinesinin de yer aldığı araçların sergilendiği Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı alanda gerçekleştirilen tanıtıma ev sahibi Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile Ataşehir Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

Programda konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, belediye bütçesinde tasarruf sağlamak amacıyla kiralamak yerine satın alınan ve böylece doğrudan belediye bünyesine katılan araçların aynı zamanda, tasarruf sağlayacak modeller olduğunu ifade etti.

Programda yeni araçlar ile birlikte çöp toplama alanında maliyetleri yüzde 50 azaltacak yapay zeka destekli Akıllı Atık Toplama Sistemi'nin tanıtımı da yapıldı. Karbon emisyonlarını azaltarak çevreye duyarlı bir atık yönetimi de sağlayacak olan Akıllı Atık Toplama Sistemi'nin entegre edildiği Çok Amaçlı Çöp Aracı'nın (ÇAÇA) programa katılanlara tanıtımını Başkan Adıgüzel gerçekleştirdi.

"Kiralama yerine satın alma modeline geçerek, halkımızın vergilerini en verimli şekilde kullanmayı hedefledik"

Adıgüzel tanıtımda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet kalitesini artırmak için her alanda sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Kiralama yerine satın alma modeline geçerek, halkımızın vergilerini en verimli şekilde kullanmayı hedefledik. Bu adım, hem maliyetleri düşürdü hem de belediyemizin operasyonel gücünü artırdı. Göreve geldiğimiz ilk günden beri akıllı belediyecilik anlayışıyla daha kaliteli, daha verimli hizmetleri Ataşehir'e nasıl sunarız diye çalışıyoruz. Kaynaklarımızı israf etmeden Ataşehir'de şeffaf, hesap verebilir, katılımcı belediyeciliği ayağa kaldırmak için ciddi bir tasarruf ediyoruz. Bu kapsamda bir yıllık kiralama maliyetleriyle bu araçları filomuza kattık.

Akıllı Atık Toplama Sistemi

Ataşehir Belediyesi olarak, çevreyi koruma ve kaynaklarımızı verimli kullanma konusunda yenilikçi adımlar atıyoruz. Akıllı Atık Toplama Sistemi, bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Bu sistem sayesinde atık toplama süreçlerini gerçek zamanlı olarak takip ediyor, doluluk oranlarına göre hareket ederek hem maliyetleri azaltıyor hem de karbon salınımını düşürüyoruz. Bu proje, yalnızca çevre dostu bir uygulama olmakla kalmıyor; aynı zamanda şehir genelinde daha düzenli, temiz ve yaşanabilir bir ortam sağlıyor. Amacımız Ataşehir'i hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir şehir haline getirmek.

"Her işimizi akılla, bilgiyle yapmaya devam ediyor olacağız"

Her işimizi, önümüzdeki dönem de akılla, veri analiziyle ve bilgiyle yapmaya devam ediyor olacağız. Hesapla yapmaya devam ediyor olacağız. Çünkü Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinde. Vatandaşımızın yaşamış olduğu ciddi ekonomik sıkıntılar var. Buna karşı da bizler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak her fırsatta vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz.

"Kreş sayısını hızlıca artırıyor olacağız"

Dün kreşler konusu gündem oldu. Ataşehir Belediyesi'nin kreşlerinde 600'e yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Sayıyı hızlıca artırıyor olacağız. Yakın zamanda Ferhatpaşa mahallemizde, içinde bulunduğumuz bu mahallemizde yeni bir kreşin temelini atıyor olacağız bir bağışçımız sayesinde. Biz vatandaşa direkt dokunan hizmetleri yapmayı hiç çekinmeden, bir adım geri atmadan sürdürüyor olacağız. Çünkü bizim önceliğimiz insan, bizim önceliğimiz Ataşehir'de dezavantajlı gruplarda yaşayan vatandaşlarımız. Onların sorunlarını çözmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu çabamızı sürdürüyor olacağız."

Kaynak: ANKA

Onursal Adıgüzel, Yerel Yönetim, Yapay Zeka, Ataşehir, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Çöp Toplama Maliyetlerini Yüzde 50 Azaltacak Yeni Araçları Tanıttı - Son Dakika

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