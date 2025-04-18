Ataşehir Belediyesi, Duyu Bütünleme Merkezi'ni Açıyor

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, çocukların duyusal gelişimini desteklemek ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına yardımcı olmak amacıyla Duyu Bütünleme Merkezi'ni hizmete sunuyor. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de yakında açılacak merkezi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yakında açılması planlanan Ataşehir Belediyesi Duyu Bütünleme Merkezi, özel olarak tasarlanmış alanlarıyla çocuklara sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir ortam sağlayarak onların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.

Çocukların sağlıklı ve dengeli gelişiminin gelecek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Adıgüzel ise yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulundu.

Adıgüzel, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla yakında hizmete açacağımız Duyu Bütünleme Merkezi'nin çalışmalarını yerinde inceledik. Ataşehir Belediyesi olarak, her çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesi için gerekli ortamları sağlamaya ve evlatlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve bağımsız bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.