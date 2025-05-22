Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

22.05.2025 14:02  Güncelleme: 15:30
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Ataşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadetlerin hijyenik ve güvenli ortamlarda yapılabilmesi için beş ayrı satış ve kesim noktası belirledi. Denetim ve temizlik hizmetleri artırıldı.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli ortamlarda yerine getirebilmesi için kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. İlçede kurbanlık hayvan satış ve kesim işlemlerinin yapılacağı alanlar belirlenerek, alanlar çevresel koşullara uygun şekilde düzenlendi, gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı.

Vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ortamlarda satın alarak kesimlerini sağlayabilmeleri için Ataşehir Belediyesi bu yıl da tüm hazırlıklarını tamamladı. Belirlenen kurban satış ve kesim alanları, Ataşehir Belediyesi'nin Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından denetim altında tutulacak.

Beş noktada satış ve kesim hizmeti

Ataşehir'de bu yıl beş ayrı noktada kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Ferhatpaşa Mahallesi'nde yer alan İBB Satış ve Kesim Yeri, YEDPA Ticaret Merkezi içindeki kesim noktası ile yine Ferhatpaşa'daki G-67 Sokak ve Heybe Sokak'taki alanlar vatandaşlara hizmet sunacak. Hem çevresel sağlık koşullarına uygun şekilde düzenlenen hem de denetim altına alınan alanlar, kurban kesim işlemlerinin plansız ve gelişigüzel yapılmasının önüne geçecek.

Denetimler ve temizlik hizmetleri artırıldı

Bayram süresince Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, satış ve kesim alanlarında düzenli denetimler gerçekleştirecek. Kesim sonrası oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla temizlik ekipleri artırılmış kadro ile çalışacak, kurban atıklarının bertarafı için özel önlemler alınacak.

Belediyenin tüm birimleri, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için koordineli bir şekilde çalışacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla her satış ve kesim alanının başında sorumlu kişiler görevlendirilecek.

Kurban Bayramı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen veya kaçak kesim ihbarında bulunmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir Belediyesi'nin (0216) 570 50 00 numaralı çağrı merkezinden destek alabilecek.

Belirlenen satış ve kesim noktaları ise şöyle

İBB Satış ve Kesim Yeri

Adres: Ferhatpaşa Mah. Efe Sok.

Ada/Parsel: 6457-6458

YEDPA Ticaret Merkezi Satış ve Kesim Yeri

Adres: Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. No: 1

Ada/Parsel: 2-1032

Ferhatpaşa Mahallesi G-67 Sokak (İBB yanı)

Ada/Parsel: 2-6543-6544

Ferhatpaşa Mahallesi G-67 Sokak, Kızıldağ TIR Parkı

Ada/Parsel: 2/1696

Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak

Ada/Parsel: 1694

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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