Ataşehir Belediyesi, LED ekranlarda İYİ Parti afişlerinin yayınlanmasına ilişkin açıklama yaptı

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki LED ekranlarda İYİ Parti afişlerinin gösterilmesine ilişkin, bir şirket tarafından sözleşmeyle kiralanan LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlarda, belediyenin bir sorumluluğunun olmadığını belirtti.
Ataşehir Belediyesi, "Dördüncü kez aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Partinin CHP'yi 'teröre alan açmakla' suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınlıyor" şeklindeki haberler ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bahse konu LED ekranlar, Ataşehir Belediyesi tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren MSO Açıkhava Reklam Pazarlama İnş. San. ve Tic. AŞ'ye sözleşme yapılarak kiralanmıştır. Dolayısıyla, firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır. İlgili firma, yasalar çerçevesinde ihale alıp, firma ve siyasi parti reklamlarını LED ekranlar ve billboardlarda yayımlamaktadır. Ataşehir Belediyesinin bu yayımlanan reklamlara müdahalesi söz konusu değildir."
Söz konusu reklamların sadece Ataşehir'de yayımlanmadığı da vurgulanan açıklamada, "Bir partinin reklamından siyasi rant elde etmek en hafif deyimiyle ahlaki, insani değildir. Yapılan bu haberler ve sosyal medya paylaşımları yalan ve iftiradan ibarettir, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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