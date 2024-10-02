Ataşehir Belediyesi\'nden Anne-Oğul İletişim Destek Programı

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin yaşama geçirdiği "Bizim Hikayemiz" programının bu haftaki konukları Nalan Gür ile oğlu Yağız oldu. Zorlu bir dönemden geçen Nalan Gür ve oğlu Yağız, aralarındaki derin iletişim kopukluğunu Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Yeni Hayat Gençlik Merkezi ile çözdü.

Ataşehir Belediyesi, sunmuş olduğu hizmetlerle vatandaşların zorlu hayat yolculuklarında kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Ataşehir Belediyesi, Nalan Gür'ün de hayatına dokunarak, anne oğul arasındaki sorunların aşılmasına aracı oldu. Ataşehir'de yaşayan 47 yaşındaki Nalan Gür, 17 yaşındaki oğlu Yağız'la zorlu bir yolculuğa girdi. Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız başına çocuk yetiştiren Nalan Gür, ortaya çıkan sıkıntıları tek başına gidermeye çalıştı. Nalan Gür'ün hayatı, oğlunun ergenlik döneminde yaşadığı sorunlarla git gide karmaşık hale geldi.

"Tek ebeveyn olmanın getirdiği zorluklar, hem maddi hem de manevi açıdan beni derinden etkiledi" diyen Nalan Gür, özel terapilerin yüksek maliyetleri nedeniyle sıkıntılar yaşayıp, devlet kurumlarından da beklediği desteği bulamayınca, başka bir yol aramaya başladı. Bu süreçte, Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Yeni Hayat Gençlik Merkezi ile tanışan Gür, ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmeti almaya karar verdi.

Yeni Hayat Gençlik Merkezi'ndeki danışmanlar ile tanıştıktan sonra Nalan ve Yağız arasındaki iletişimde önemli gelişmeler yaşandı. Nalan Gür ve oğlu Yağız, Yeni Hayat Gençlik Merkezi'ndeki uzmanların rehberliğinde aile içindeki iletişimlerini güçlendirerek, karşılaştıkları zorlukları aşmayı başardı. Nalan Gür, "Bu merkezdeki uzmanlar, bizim için bir köprü oldu. İletişimimizi güçlendirdi" dedi.

Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nin annesiyle olan iletişimini güçlendirdiğini, sorunlara karşı farklı yöntemler geliştirerek, çözüm üretebildiklerini belirten Yağız Gür de boş zamanlarını resim çizerek değerlendirdiğini ve kendini her an geliştirmeye çalıştığını dile getirdi. Resim çizmenin kendisi için büyük bir rahatlama kaynağı olduğunu belirten Yağız Gür, uçak mühendisliği hayaliyle eğitimine artık daha fazla odaklanabiliyor. Gür, "Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nin yardımları sayesinde, kendimi daha iyi ifade edebiliyorum ve annemle sorunlarımızın üstesinden geliyoruz" diye konuştu.

Anne Nalan Gür ise şunları söyledi:

"Yağız ile aramızda artık daha güçlü bir bağ var. Duygularımızı paylaşabilmek, zorlukların üstesinden gelmemizi sağladı" diyerek yaşadığı değişimi özetliyor. Yağız da annesiyle daha açık bir iletişim kurmanın, onun için ne kadar önemli hale geldiğini ifade ediyor. "Uzmanların yardımlarıyla, annemle iletişim kurmak çok daha kolaylaştı."

Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nde aile danışmanı olarak görev yapan Çetin Akpolat ise aile içi sorunların çözümüne ilişkin "Aile içindeki iletişim eksikliklerini gidermek, özellikle tek ebeveynli ailelerde kritik bir öneme sahip. Ebeveynler, çocuklarına rol model olmalı" ifadelerini kullandı.