Ataşehir Belediyesi'nden Anne-Oğul İletişim Destek Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir Belediyesi'nden Anne-Oğul İletişim Destek Programı

Ataşehir Belediyesi\'nden Anne-Oğul İletişim Destek Programı

Ataşehir Belediyesi'nin 'Bizim Hikayemiz' programında Nalan Gür ve oğlu Yağız, zor bir dönem geçirdiklerini anlattı. Aile içindeki iletişim kopukluğunu aşmak için Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nden ücretsiz danışmanlık hizmeti alan Gür, bu destek ile oğluyla olan ilişkisini güçlendirdi. Yağız, resim çizerek kendini geliştirmeye ve annesiyle daha sağlıklı bir iletişim kurmaya odaklandığını belirtti.

02.10.2024 16:49  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin yaşama geçirdiği "Bizim Hikayemiz" programının bu haftaki konukları Nalan Gür ile oğlu Yağız oldu. Zorlu bir dönemden geçen Nalan Gür ve oğlu Yağız, aralarındaki derin iletişim kopukluğunu Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Yeni Hayat Gençlik Merkezi ile çözdü.

Ataşehir Belediyesi, sunmuş olduğu hizmetlerle vatandaşların zorlu hayat yolculuklarında kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Ataşehir Belediyesi, Nalan Gür'ün de hayatına dokunarak, anne oğul arasındaki sorunların aşılmasına aracı oldu. Ataşehir'de yaşayan 47 yaşındaki Nalan Gür, 17 yaşındaki oğlu Yağız'la zorlu bir yolculuğa girdi. Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız başına çocuk yetiştiren Nalan Gür, ortaya çıkan sıkıntıları tek başına gidermeye çalıştı. Nalan Gür'ün hayatı, oğlunun ergenlik döneminde yaşadığı sorunlarla git gide karmaşık hale geldi.

"Tek ebeveyn olmanın getirdiği zorluklar, hem maddi hem de manevi açıdan beni derinden etkiledi" diyen Nalan Gür, özel terapilerin yüksek maliyetleri nedeniyle sıkıntılar yaşayıp, devlet kurumlarından da beklediği desteği bulamayınca, başka bir yol aramaya başladı. Bu süreçte, Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Yeni Hayat Gençlik Merkezi ile tanışan Gür, ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmeti almaya karar verdi.

Yeni Hayat Gençlik Merkezi'ndeki danışmanlar ile tanıştıktan sonra Nalan ve Yağız arasındaki iletişimde önemli gelişmeler yaşandı. Nalan Gür ve oğlu Yağız, Yeni Hayat Gençlik Merkezi'ndeki uzmanların rehberliğinde aile içindeki iletişimlerini güçlendirerek, karşılaştıkları zorlukları aşmayı başardı. Nalan Gür, "Bu merkezdeki uzmanlar, bizim için bir köprü oldu. İletişimimizi güçlendirdi" dedi.

Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nin annesiyle olan iletişimini güçlendirdiğini, sorunlara karşı farklı yöntemler geliştirerek, çözüm üretebildiklerini belirten Yağız Gür de boş zamanlarını resim çizerek değerlendirdiğini ve kendini her an geliştirmeye çalıştığını dile getirdi. Resim çizmenin kendisi için büyük bir rahatlama kaynağı olduğunu belirten Yağız Gür, uçak mühendisliği hayaliyle eğitimine artık daha fazla odaklanabiliyor. Gür, "Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nin yardımları sayesinde, kendimi daha iyi ifade edebiliyorum ve annemle sorunlarımızın üstesinden geliyoruz" diye konuştu.

Anne Nalan Gür ise şunları söyledi:

"Yağız ile aramızda artık daha güçlü bir bağ var. Duygularımızı paylaşabilmek, zorlukların üstesinden gelmemizi sağladı" diyerek yaşadığı değişimi özetliyor. Yağız da annesiyle daha açık bir iletişim kurmanın, onun için ne kadar önemli hale geldiğini ifade ediyor. "Uzmanların yardımlarıyla, annemle iletişim kurmak çok daha kolaylaştı."

Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nde aile danışmanı olarak görev yapan Çetin Akpolat ise aile içi sorunların çözümüne ilişkin "Aile içindeki iletişim eksikliklerini gidermek, özellikle tek ebeveynli ailelerde kritik bir öneme sahip. Ebeveynler, çocuklarına rol model olmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yeni Hayat, Ataşehir, Gençlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Anne-Oğul İletişim Destek Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
08:02 İran’ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:17 İsrail’e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 18:53:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nden Anne-Oğul İletişim Destek Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement