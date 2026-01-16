Ataşehir Belediyesi, Çocukları Sömestir Çocuk Şenliği'ne Davet Ediyor - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi, Çocukları Sömestir Çocuk Şenliği'ne Davet Ediyor

16.01.2026 11:31  Güncelleme: 12:42
İstanbul'da Ataşehir Belediyesi, sömestir tatili boyunca çocuklar için sanat, oyun ve eğlencenin bir arada olduğu Sömestir Çocuk Şenliği düzenliyor. 22 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde atölyeler, tiyatro oyunları ve özel buluşmalar yer alacak.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin kültür merkezleri, sömestir tatili boyunca tüm çocukları sanatla, oyunla ve birlikte üretmenin mutluluğuyla buluşturuyor. 22 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Sömestir Çocuk Şenliği; atölyeler, tiyatro oyunları ve özel buluşmalarla çocuklara hem eğlenceli hem de ilham verici bir tatil sunuyor.

Ataşehir Belediyesi, sömestir tatilindeki çocukları sanat ve eğlenceyle buluşturuyor. 22 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi (İAKM) ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) gerçekleştirilecek Sömestir Çocuk Şenliği; atölyeler, tiyatro oyunları ve özel etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatacak.

El becerilerini, hayal gücünü ve yaratıcılığı destekleyen atölyelerden nitelikli çocuk tiyatrolarına uzanan program, sömestir tatilini verimli ve keyifli geçirmek isteyen çocuklar için zengin bir içerik sunuyor.

Atölyelerle dolu sömestir günleri

Atölye çalışmaları 22, 23, 29 ve 30 Ocak günlerinde, 13.30 – 15.30 saatleri arasında İnal Aydınoğlu ve Mustafa Saffet Kültür Merkezleri'nde gerçekleştirilecek.

Atölye programı kapsamında:

-'Origami Atölyesi' ile çocuklar, kağıdın renkli dünyasında el becerilerini geliştirirken kendi tasarımlarını üretmenin mutluluğunu yaşayacak.

-'Eva Baskı Atölyesi'nde çocuklar, desenlerini tasarlayıp baskıya dönüştürerek üretim sürecini deneyimleyecek.

-'Beden Perküsyonu Atölyesi', alkışlar, adımlar ve ritimler eşliğinde çocukların müzik ve hareketle bağ kurmasını sağlayacak.

-'Heykel Yapımı Atölyesi'nde kil ve şekil alabilen malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapılacak; hacim, denge ve form kavramları keşfedilecek.

-'Şapka Yapım Atölyesi' ve 'Bez Çanta Atölyesi', çocukların estetik bakış açılarını ve tasarım becerilerini desteklerken ortaya çıkan ürünler çocuklar için kalıcı birer hatıra olacak.

-'Kukla Atölyesi', çocukların kendi karakterlerini yaratıp hikayeler canlandırmalarına imkan tanırken iletişim ve özgüven becerilerini güçlendirecek.

Atölye günlerinde ayrıca yüz boyama ve sosis balon etkinlikleriyle alanlar gün boyu renkli ve neşeli bir atmosfere bürünecek.

Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor

Şenlik kapsamında 31 Ocak Cumartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenlenecek. "Görünmeyen Şeylerin Hikayesi" başlıklı atölyede yazar Dilşad Çelebi, 8–10 yaş grubundaki çocuklarla yaratıcı yazarlık ve drama çalışmaları gerçekleştirecek. 1,5 saat sürecek atölyede çocuklar; görünmeyen kavramlardan yola çıkarak hikayeler oluşturacak, yazı ve beden diliyle hayal güçlerini ifade edecek. Atölye 14.00'te başlayacak ve kontenjanı 20 kişi ile sınırlı olacak.

Çocuk tiyatroları sahnede

Sömestir Çocuk Şenliği, sevilen çocuk tiyatrolarıyla da renklenecek.

"Ediko'nun Sihirli Sandığı" (Glow Tiyatro), 27 Ocak Salı günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde, 1 Şubat Pazar günü ise İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. 3 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden oyun, müzik ve hayal gücü dolu bir hikaye sunuyor.

"Guluk! Guluk!" (Tiyatro Lir) ise, 28 Ocak Çarşamba günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde, 1 Şubat Pazar günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Özgürlük, dostluk ve doğa temalarını ele alan oyun, 4 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor.

Tüm tiyatro oyunları, 12.30'da başlayacak. Oyun biletleri, 'kultursanat.atasehir.bel.tr' adresinden temin edilebilecek.

Oyun Sonrası Çocuklara Özel Kulis Turu

Sömestir Çocuk Şenliği kapsamında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenen çocuk tiyatrolarının ardından çocuklara özel rehberli kulis turları düzenlenecek.

Bu turda çocuklar sahnenin arkasına geçerek dekorları yakından inceleyecek, kulisin nasıl bir hazırlık alanı olduğunu öğrenecek; bir tiyatro oyununun sahneye çıkmadan önce nasıl hazırlandığını adım adım keşfedecek. Kulis turu, çocukların sahne sanatlarını daha yakından tanımalarını ve tiyatro deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Şenlik programı

-22 Ocak Perşembe – Atölyeler – İAKM – 13.30–15.30

-23 Ocak Cuma – Atölyeler – MSKM – 13.30–15.30

-27 Ocak Salı – Çocuk Tiyatrosu – MSKM – 12.30

-28 Ocak Çarşamba – Çocuk Tiyatrosu – İAKM – 12.30

-29 Ocak Perşembe – Atölyeler – İAKM – 13.30–15.30

-30 Ocak Cuma – Atölyeler – MSKM – 13.30–15.30

-31 Ocak Cumartesi – Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor – İAKM – 14.00

-1 Şubat Pazar – Çocuk Tiyatrosu – MSKM – 12.30

-1 Şubat Pazar – Çocuk Tiyatrosu – İAKM – 12.30

