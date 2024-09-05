Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla hayatlarını değiştiren vatandaşların hikayesi - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla hayatlarını değiştiren vatandaşların hikayesi

Ataşehir Belediyesi\'nin sunduğu imkanlarla hayatlarını değiştiren vatandaşların hikayesi

Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla hayatlarını değiştirme fırsatı bulan vatandaşların hikayesini konu alan 'Bizim Hikayemiz' serisinin bu haftaki konuğu Aynur Takuş oldu.

05.09.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla hayatlarını değiştirme fırsatı bulan vatandaşların hikayesini konu alan "Bizim Hikayemiz" serisinin bu haftaki konuğu Aynur Takuş oldu.

İlham veren hikayelerin paylaşıldığı Bizim Hikayemiz'in bu haftaki konuğu, 1984 yılından beri Ataşehir'de yaşayan 60 yaşındaki Aynur Takuş oldu. Emekliliğinin ardından yaşamına yeni bir yön vermek ve kendisini geliştirmek için önemli adımlar atan Aynur Takuş, Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi ile tanışarak, hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Emeklilik sonrası hayatına yeni bir renk katmak isteyen Takuş, ilk olarak dikiş kurslarına katılmak için merkez arayışı içerisine girdi. Bu süreçte, Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi ile tanışan Aynur Takuş, hayallerini gerçekleştirmek için burada önemli eğitimler aldı. Heyecan verici bir dönemin kapılarını araladığı bu merkezde geçirdiği süre boyunca dikişin inceliklerini öğrendi, çantalar, eşofmanlar, pantolonlar dikti ve arkadaşlarına hediye etti.

Aynur Takuş, merkez ile ilgili "Bu merkezde hem resim, hem de dikiş kursu eğitimi aldım. Her ikisini çok sevdim, çok güzel şeyler öğrendik burada. Hocalarımız bize gerçekten çok değer verdiler ve değerli olduğumuzu hissettirdiler. Her soru sorduğumuzda cevap verdiler ve kendimle bu yaz çok güzel zaman geçirdim, hiç sıkılmadım. Çantalar diktim, aileme eşofmanlar diktim, pantolonlar diktim" diye konuştu.

Ancak bununla da kendisini sınırlamak istemeyen Aynur Takuş, hayallerini gerçekleştirmek için sergi açmaya karar verdi. Bu çalışmalarda kendi eserlerini yeteneklerini sergileyen Aynur Takuş, çevresindeki insanlara da ilham verdi. Her şeyin emek ve istemekle alakalı olduğunu vurgulayan Aynur Takuş, "Evde kendi başımıza ufak tefek bir şey bilsek bile bunu uygulamamız çok zordu, ama hocalarımız sayesinde bu teknikleri öğrendik ve bunları kendi emeklerimizle birleştirip çabalarımızla çalışarak, güzel ürünler sergiledik. Bu ürünleri burada sergilememize yardımcı olan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bize büyük katkılar sundular, sonsuz teşekkürler" dedi.

Takuş'un emeklilik sonrası hayatında bir diğer büyük hayali de küçük bir kafe açmaktı. Ataşehir'in Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bahçeli evini, kafe açmak için ideal bir yer olarak gören Takuş, burayı kafeye çevirerek, kendi üretimlerini sergilemeyi planladı. Perdelerden masa örtülerine kadar her türlü malzemeyi kendi emeğiyle yapmayı hedefleyen Takuş, kafe iç dekorasyonunu tamamen kendisi tarafından tasarlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde almış olduğum bilgilerle hayalimdeki kafenin masa örtülerinden, perdelerine her dekorasyonunu kendim emeğimle tasarlamak istiyorum. Bu kafeyi harekete geçirirken de en büyük hayalim, gençleri daha doğru, daha akılcı, daha mantıklı bir alanda zaman geçirmelerini sağlamak istiyorum. Unutulmuş olan o gazeteleri okumalarına; belki yıllarca kitap okumuşlarsa da unuttukları kitapları yeniden okumalarına vesile olmak için çalışmak istiyorum. Dilerim bu hayalimi de gerçekleştirmiş olurum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla hayatlarını değiştiren vatandaşların hikayesi - Son Dakika

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