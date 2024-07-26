Ataşehir Belediyesi Yaz Sanat Okulu İkinci Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Yaz Sanat Okulu İkinci Dönem Başlıyor

Ataşehir Belediyesi'nin Yaz Sanat Okulu'nun ikinci dönemi başlıyor. Kayıtlar, 29 Temmuz'dan itibaren online olarak, eğitimlerin verileceği merkezlerden alınmaya başlanacak. 7-10 yaş arası Ataşehirli çocuklar için sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyeleri sunulacak.

26.07.2024 11:31  Güncelleme: 12:23
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin Yaz Sanat Okulu'nun ikinci dönemi başlıyor. Kayıtlar, 29 Temmuz'dan itibaren online olarak, eğitimlerin verileceği merkezlerden alınmaya başlanacak.

7-10 yaş arası Ataşehirli çocukların kültür-sanat dolu bir yaz geçirmeleri için hazırlanan Yaz Sanat Okulu; sanat, tasarım, dans ve yabancı dil atölyeleriyle hem eğlenceli hem eğitici aktiviteler sunuyor. Atölye programı kapsamında takı atölyesi, cup song, keçeden çanta yapımı, dans, parmak kukla, heykel, kolaj atölyesi, yabancı dil, masal atölyesi ve anahtarlık yapımı eğitimleri ikinci dönemde de devam edecek.

Atölyeler, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, sabah ve öğlen olmak üzere iki ayrı programda gerçekleştirilecek.

Yaz Sanat Okulunun ikinci dönemi 5 Ağustos'ta başlayacak ve 22 Ağustos'ta sona erecek.  Kayıtlar, 29 Temmuz 2024 saat 10.00'dan itibaren online olarak 'ebelediye.atasehir.bel.tr' adresinden ve eğitimlerin verileceği iki merkezden alınmaya başlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Yaz Sanat Okulu İkinci Dönem Başlıyor - Son Dakika

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