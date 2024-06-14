Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı için Önlemler Alıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı için Önlemler Alıyor

Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaçak kesim olaylarının tekrarlanmaması için 80 kişilik bir kadro ile beş kurban satış ve kesim yerinde incelemeler yapacak. Yasal olmayan işlemlere izin vermeyen ekipler, kurban sevklerini denetleyecek ve belgeleri kontrol edecek. Gezici ekipler ise şikayetlere hızlı bir şekilde müdahale edecek. Veteriner İşleri ise sağlık kontrolleri ve hijyen önlemleri için çalışacak.

14.06.2024 14:11
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 80 kişilik kadro, beş kurban satış ve kesim yerinde incelemeler yapacak.

Daha önceki yıllarda yaşanan kaçak kesim olaylarının tekrarlanmaması için Ataşehir'de zabıta ekipleri bayram timi kurdu. Her kurban satış ve kesim yeri için yedi kişilik zabıta ekibi bulunduran Ataşehir Belediyesi, gündüz ve gece olmak üzere denetimlerini sürdürecek.

Yasal olmayan hiçbir işleme izin vermeyen ekipler, kurban sevklerine ilişkin yol denetimlerinde bulunarak, kurbanlık hayvanların belgelerini tek tek denetleyecek. Belgelerin bulunmaması halinde cezai işlem uygulanacak.

Oluşturulan gezici ekipler ise Kurban Bayramı süresince anlık gelen şikayetlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yerinde inceleme yapacak ve gerektiğinde cezai işlem uygulayacak.

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri ise Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri'nin iş birliğiyle; Kurban Bayramı boyunca denetimlerini sürdürecek,, kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri yapılacak. Hijyen şartlarının sağlanması için de satış ve kesim yerleri düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı için Önlemler Alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı için Önlemler Alıyor - Son Dakika
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