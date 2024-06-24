Ataşehir\'de 10 Yıldır Araçta Yaşayan Kişi Ölü Bulundu

Ataşehir'de bir kişi 10 yıldır yaşadığı araçta ölü bulundu.
Atatürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede, cesedin İrfan Kordon'a (58) ait olduğu tespit edildi.
Kordon'un eşinden boşandıktan sonra 10 yıldır araçta yaşadığı öğrenildi.
Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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