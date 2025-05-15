Ataşehir'de 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Başlıyor

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir dizi etkinlikle coşku içinde kutlamaya hazırlanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Ataşehir'de de konser, yürüyüş, çelenk sunma töreni, bando ile TIR konvoyu, gençlik şöleni ve basketbol turnuvası ile kutlanacak.

19 Mayıs konseri, 18 Mayıs Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 19.00'de başlayacak. Orkestra şefliğini Utku Barış Andaç'ın, koro şefliğini Burcu Özcanyüz Seymen ve Hakan Bağcı'nın yaptığı ücretsiz konserde; Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Yücel Elmas Korosu sahne alacak.

Bayram günü gerçekleşecek etkinlikler ise "Gençlik Yürüyüşü" ile başlayacak. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünden sabah saat 09.00'da başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek. Ardından yürüyüşün noktalandığı Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayacak resmi törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

Gün boyunca sürecek etkinliklerde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Ataşehir Belediyesi'nin süslediği TIR mahalleleri dolaşarak, bando takımının seslendirdiği marşlarla bayram coşkusunu tüm ilçeye yayacak. "Gençlik Şöleni" de İBB Deprem Parkı'nda 16.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İBB Deprem Parkı'nın Basketbol Sahası'nda 20 Mayıs Salı ve 21 Mayıs Çarşamba günlerinde ise saat 10.00'da başlayacak Okullar Arası Basketbol Turnuvası'nda genç yeteneklerin katıldığı heyecanlı müsabakalar oynanacak.