Ataşehir'de 2024-2025 Eğitim Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

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(İSTANBUL) - Ataşehir'de 2024-2025 eğitim dönemi için kurs kayıtları dün başladı. Bilgisayar kullanımından sanata, dikişten yabancı dile kadar pek çok alanda verilecek kurslar, belediyenin merkezlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi'nin 2024-2025 eğitim dönemi için hazırladığı yeni dönem kursları geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kontenjanla sınırlı kayıtlar dün itibarıyla başladı.

Eğitim programı içerisinde yer alan bilgisayar kursları, teknolojiye ilişkin temel bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, dijital dünyada daha yetkin hale gelirken, aynı zamanda temel yazılım ve donanım bilgisi edinecek. Sanatsal alanda ise seramik, çini, kara kalem çizim gibi kurslar, yaratıcı yetenekleri ortaya çıkarmak ve geliştirmek isteyenler için ideal fırsatlar sunacak. Ayrıca, dikiş, örgü ve çanta yapımı gibi el sanatları kursları, katılımcılara kendi projelerini üretme ve kişisel becerilerini geliştirme imkanı da sağlayacak. Yabancı dil kursları, hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli seviyelerde sunulacak. İngilizce, yabancı dil eğitimleri sayesinde, dil becerilerini artırmak isteyenler hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitim seçenekleriyle kendilerini geliştirebilecek.

Eğitim programları, yalnızca bireysel yetenekleri artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal ve mesleki gelişime de katkı sağlayacak. Katılımcılar, okur yazarlık, robotik kodlama, yazı yazma ve kitap okuma atölyeleri gibi özel kurslarla bilgi ve becerilerini daha da ileriye taşıyabilecek. Geri dönüşüm atölyesi ve drama gibi kurslar ise hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarak kişisel gelişime katkıda bulunacak.

Kurs yelpazesi, her yaş grubundan ve ilgi alanından insanlara hitap ederek, kişisel ve profesyonel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.