Ataşehir’de 29 Ekim kutlamaları resmi törenle başladı - Son Dakika
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Ataşehir’de 29 Ekim kutlamaları resmi törenle başladı

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Ataşehir’de 29 Ekim kutlamaları resmi törenle başladı
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Ataşehir'de 29 Ekim kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı.

(İSTANBUL) - Ataşehir'de 29 Ekim kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün Ataşehir'de düzenlenen çelenk sunma töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törende Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanlığı adına İkmal Albay Aziz Arslan ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi törenin ardından siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene Ataşehir Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin Ataşehir İlçe Başkanları ve üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

Törenin ardından Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan ve Ataşehirliler, Atatürk Anıtı önünde anı fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA
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