Ataşehir'de 3. Caz ve Sinema Günleri

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin 3. Caz ve Sinema Günleri, 19-20 Eylül 2025 tarihlerinde Ataşehir AtaPark'ta gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinin yanı sıra dünyada büyük ilgi gören müzik temalı filmler izleyicilerle buluşacak.
Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 19 ile 20 Eylül'de düzenlenecek 3. Caz ve Sinema Günleri'nin ilk gününde caz dünyasının önemli topluluklarından Ercüment Orkut Trio sahne alacak. Ercüment Orkut'a (piyano) sahnede kontrbasta Kağan Yıldız, davulda ise Volkan Öktem eşlik edecek.
Konserin ardından hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle izleyebileceği, Pixar imzalı, üç Oscar ödüllü "Soul" filmi, orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.
Etkinliğin ikinci gününde ise Türkiye'nin en önemli caz vokallerinden Sibel Köse, deneyimli müzisyenlerden oluşan Sibel Köse Quintet ile sahne alacak. Köse'ye sahnede; piyanoda Kürşad Deniz, kontrbasta Kağan Yıldız, trombonda Bulut Gülen, davulda ise Berke Özgümüş eşlik edecek.
Konserin ardından yalnızca kendisinin The Beatles'ı bildiğini fark eden bir müzisyenin hikayesini anlatan "Yesterday" isimli film, yine orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak izleyicilerle buluşacak.
Kardeş kentlerin iş birliğinde müzik dinletisi
Aynı gün, Monheim am Rhein Belediyesi Müzik Okulu ile Ataşehir Belediyesi Sanat Eğitimi Müzik Bölümü iş birliğinde özel bir dinleti gerçekleştirilecek. Uluslararası bir müzik buluşması olan Enstrüman Kampı kapsamında düzenlenecek dinletide, iki kurumun öğrenci ve öğretmenleri mandolin, keman, klarnet, alto saksafon, gitar, bas ukulele ve bağlama gibi enstrümanlarla hazırladıkları eserleri seslendirecek.
Dinleti, yalnızca bir müzik performansı değil; aynı zamanda gençlerin yaratıcılığını, uluslararası dostluklarını ve ortak üretimlerinin coşkusunu yansıtan unutulmaz bir buluşma olacak.
"Sandalyeni Kap Gel" temasıyla gerçekleşecek etkinlikte, izleyiciler sıcak bir ortamda müziği ve sinemayı doyasıya deneyimleyecek.
Ataşehir Belediyesi 3. Caz ve Sinema Günleri'nin programı ise şöyle:
-19 Eylül Cuma
19.30 – Konser: Ercüment Orkut Trio
21.15 – Sinema: "Soul"
-20 Eylül Cumartesi
18.30 – Dinleti: Monheim ve Ataşehir Belediyeleri Öğrencileri Ortak Dinletisi
19.30 – Konser: Sibel Köse Quintet
21.15 – Sinema: "Yesterday"
Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de 3. Caz ve Sinema Günleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?