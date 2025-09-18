Ataşehir'de 3. Caz ve Sinema Günleri - Son Dakika
Ataşehir'de 3. Caz ve Sinema Günleri

18.09.2025 10:02
Ataşehir Belediyesi, 19-20 Eylül 2025 tarihlerinde AtaPark'ta 3. Caz ve Sinema Günleri'ni düzenliyor. Etkinlikte ünlü caz müzisyenleri sahne alacak ve müzik temalı filmler gösterilecek.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin 3. Caz ve Sinema Günleri, 19-20 Eylül 2025 tarihlerinde Ataşehir AtaPark'ta gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinin yanı sıra dünyada büyük ilgi gören müzik temalı filmler izleyicilerle buluşacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 19 ile 20 Eylül'de düzenlenecek 3. Caz ve Sinema Günleri'nin ilk gününde caz dünyasının önemli topluluklarından Ercüment Orkut Trio sahne alacak. Ercüment Orkut'a (piyano) sahnede kontrbasta Kağan Yıldız, davulda ise Volkan Öktem eşlik edecek.

Konserin ardından hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle izleyebileceği, Pixar imzalı, üç Oscar ödüllü "Soul" filmi, orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Etkinliğin ikinci gününde ise Türkiye'nin en önemli caz vokallerinden Sibel Köse, deneyimli müzisyenlerden oluşan Sibel Köse Quintet ile sahne alacak. Köse'ye sahnede; piyanoda Kürşad Deniz, kontrbasta Kağan Yıldız, trombonda Bulut Gülen, davulda ise Berke Özgümüş eşlik edecek.

Konserin ardından yalnızca kendisinin The Beatles'ı bildiğini fark eden bir müzisyenin hikayesini anlatan "Yesterday" isimli film, yine orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak izleyicilerle buluşacak.

Kardeş kentlerin iş birliğinde müzik dinletisi

Aynı gün, Monheim am Rhein Belediyesi Müzik Okulu ile Ataşehir Belediyesi Sanat Eğitimi Müzik Bölümü iş birliğinde özel bir dinleti gerçekleştirilecek. Uluslararası bir müzik buluşması olan Enstrüman Kampı kapsamında düzenlenecek dinletide, iki kurumun öğrenci ve öğretmenleri mandolin, keman, klarnet, alto saksafon, gitar, bas ukulele ve bağlama gibi enstrümanlarla hazırladıkları eserleri seslendirecek.

Dinleti, yalnızca bir müzik performansı değil; aynı zamanda gençlerin yaratıcılığını, uluslararası dostluklarını ve ortak üretimlerinin coşkusunu yansıtan unutulmaz bir buluşma olacak.

"Sandalyeni Kap Gel" temasıyla gerçekleşecek etkinlikte, izleyiciler sıcak bir ortamda müziği ve sinemayı doyasıya deneyimleyecek.

Ataşehir Belediyesi 3. Caz ve Sinema Günleri'nin programı ise şöyle:

-19 Eylül Cuma

19.30 – Konser: Ercüment Orkut Trio

21.15 – Sinema: "Soul"

-20 Eylül Cumartesi

18.30 – Dinleti: Monheim ve Ataşehir Belediyeleri Öğrencileri Ortak Dinletisi

19.30 – Konser: Sibel Köse Quintet

21.15 – Sinema: "Yesterday"

Kaynak: ANKA

