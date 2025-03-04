Ataşehir'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
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Ataşehir'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri

Ataşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir konser düzenliyor. 70 kişilik kadın korosu Anadolu ezgileriyle sahne alacak.

04.03.2025 15:45  Güncelleme: 15:46
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir konser etkinliği düzenleyecek. Konserde, 70 kişilik kadın korosu sahne alacak.

Ataşehir Neşet Ertaş Kültür Evi Türk Halk Müziği Kadın Korosu, şef Gönül Kahraman yönetiminde Anadolu'nun ezgilerinden beslenen türkülerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor. Konser, 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

70 kişilik kadın korosunun üyeleri, kimisi anne, kimisi çalışan, kimisi ise gülüşüyle derdine derman bulan, kimisi de türkülerle ağlayarak duyulmayan sesini duyuran kadınlardan oluşuyor. Türkülerin, Anadolu topraklarının birleştirici gücü olduğunu vurgulayan koro üyeleri, bu geleneksel ezgilerin, sadece bir müzik biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve felsefe olduğunu belirtiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika

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