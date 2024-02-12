İstanbul\'da beton mikseri hamile kadını ezdi, kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, ATAŞEHİR'DE beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Metrelerce sürüklenen kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken sürücü gözaltına alındı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salim Baycan'ın kullandığı 34 ST 8951 plakalı beton mikseri, caddedeki trafik ışıklarında mendil satan Asya Sarmaşık'ı ezdi.
HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ ÖLDÜ
Kadına çarptığını fark eden sürücü, bir süre sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, beton mikserinin ezdiği hamile kadın ve bebeğinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında olay yerine gelen kadının ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri caddede önlem alarak, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.
HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yapılan incelemenin ardından kadının ve bebeğinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Salim Baycan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Kazayı gören motosiklet sürücüsü "Kırmızı ışık yanıyordu kadın burada mendil satmaya çalışıyordu. Mendil uzatırken kadın o sırada kamyonun önüne geldi." diye konuştu. Çevre sakinlerinden bir kişi ise, "Mendil satıyormuş kırmızı ışık yanıyormuş o sırada. Araçlar hareket ettiğinde şoför de hareket etmiş kadın da önüne atlamış." şeklinde konuştu. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon düzenledi. Doğum gününde ailece kamera karşısına geçen çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da beton mikseri hamile kadını ezdi, kadın ve bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?