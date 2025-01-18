Ataşehir'de Bıçaklı Kavga: İki Tutuklama

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Ataşehir'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde 9 Ocak'ta, R.T'nin (24) darbedildiği, bıçakla yaralanan S.Y'nin (24) de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kavgaya karışan T.Ö. (23), Ö.K. (31) ve A.A'yı (20) gözaltına aldı. Zanlılarla birlikte olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Yapılan incelemede, şüpheliler ve mağdurların cadde üzerindeki bir işletmede "yan bakma" nedeniyle tartışma yaşadıkları, daha sonra şüphelilerin olay yerinden ayrıldıkları ve bir süre sonra mağdurların bindikleri aracın önünü keserek kavga ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. ve A.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin aracın önünü keserek mağdurlarla kavga ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.