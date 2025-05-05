Ataşehir\'de Çatı Katında Yangın

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatı katında başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Aksoy Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.