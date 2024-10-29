Ataşehir'de Cumhuriyet Coşkusu

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Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, motosiklet ve modifiye otomobil sürücüleri, ilçedeki belediye binasının önünde bir araya geldi.

Türk bayraklarıyla süslenen motosiklet ve otomobiller, özel olarak dizayn edilen "Cumhuriyet Tırı" ile ilçeyi dolaştı.

Çalınan marşlara eşlik eden sürücülerin coşkusuna, ilçe sakinleri de yol kenarı ve evlerinin pencerelerinden alkışlarla dahil oldu.

Cadde ve sokaklarda ilerleyen konvoya ilgi gösteren çok sayıda vatandaş, hatıra fotoğrafı çektirdi.