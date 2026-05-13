Ataşehir'de Engelsiz Yaşam Parkı Hizmete Açıldı

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin 2025 yılı sonunda hayata geçirdiği Çocuk Kampüsü içerisinde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı, Engelliler Haftası'nda düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla özel bireyler ve ailelerini bir araya getiren Ataşehir Belediyesi, Duyu Bütünleme ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi bahçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Uluslararası Lions İstanbul Anadolu Yakası 118Y Yönetim Çevresi Federasyonu'nun katkılarıyla hayata geçirilen parkın açılış programına, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Güneş, engelsiz yaşam anlayışını güçlendiren çalışmaların devam edeceğini belirterek, toplumun her kesiminin sosyal yaşamda eşit şekilde yer almasının önemine dikkati çekti.

Güneş, şöyle konuştu:

"Değerli misafirler, sevgili aileler, Onursal Adıgüzel Başkanımızın vizyonuyla hayata geçirilen Çocuk Kampüsü içerisindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışında sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir park olmuş. Başkanımız şu anda burada bizimle olamasa da biliyorum ki gönlü burada, sizlerle beraber ve çocuklarımızla beraber. Biliyorsunuz, çocuklarımıza çok kıymet veren Onursal Başkanımızın 'Ben çocukların ağabeyiyim' sözü vardı. Şu an burada olmadığı için çok üzgünüm. Ama en kısa süre içerisinde görevine geri döneceğini de biliyoruz, bundan da eminim. Buranın hayata geçmesine katkı sunan değerli Belediye Başkanım Onursal Adıgüzel başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza ve müdürlüklerimize çok teşekkür ediyorum."

Açılış programında özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik renkli etkinlikler de düzenlendi. Yüz boyama, ritim-perküsyon çalışmaları ve spor hocası eşliğinde dans gösterisi ile keçeden anahtarlık yapımı, mozaik, boyama ve takı tasarım atölyeleri yoğun ilgi gördü.

Programda ayrıca engelli bireylerin atölye çalışmalarında hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar hem etkinlik alanını gezdi hem de özel bireylerin hazırladığı çalışmaları inceleme fırsatı buldu.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemek amacıyla hazırlanan park; güvenli, erişilebilir ve kapsayıcı yapısıyla çocuklara ve ailelerine yeni bir yaşam alanı sunacak.

Park bünyesinde hizmet veren Duyu Bütünleme Merkezi'nde; otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, gelişimsel gecikmeler ve duyusal hassasiyet yaşayan çocuklara yönelik destekleyici terapi hizmetleri sunulurken, Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde ise özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşama katılımını güçlendirecek çalışmalar yürütülüyor.

Engelsiz Yaşam Parkı, Küçükbakkalköy Mahallesi Kocasinan Caddesi Evlice Sokak üzerinde hizmet vermeye başladı.