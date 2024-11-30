Ataşehir'de Gecekonduda Yangın: Kiracı ve Çocukları Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
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Ataşehir'de Gecekonduda Yangın: Kiracı ve Çocukları Zor Anlar Yaşadı

Ataşehir\'de Gecekonduda Yangın: Kiracı ve Çocukları Zor Anlar Yaşadı

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangın, kiracı Halime Örüş ve beş çocuğu için korku dolu anlara neden oldu. Olay yerinde itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev sahibi fenalaştı.

30.11.2024 22:45  Güncelleme: 22:49
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ATAŞEHİR'de bir gecekondu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin kiracısı olan ve 5 çocuğu ile birlikte kendisini dışarıya güçlükle atan Halime Örüş gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. İçerisinde Halime Örüş'ün (48) 5 çocuğu ile birlikte kiracı olarak yaşadığı gecekondu henüz bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Yangının evin bitişindeki barakadan çıktığı iddia edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın, kısa sürede söndürüldü. Gecekondu kullanılmayacak hale gelirken, ev sahibi olduğu öğrenilen kişi ise fenalaşarak bayıldı.

'EVİM ATEŞ ALDI SÖNDÜREMEDİM'

Gecekondunun kiracısı olan Hatice Örüş, "Evin içinde oturuyordum. Annemle beraberdim. Benim küçük oğlum da vardı. Televizyon seyrediyorduk. O an dıştan baraka ateş almış. Zaten evim ateş aldı söndüremedim. Söndürmeye çalıştım, suyu almaya çalıştım söndüremedim. Tavuklar vardı. Onları attım hemen hızlı bir şekilde. Suyu almaya çalıştım, hiçbir şekilde kurtaramadılar. Olduğunuz gibi işte her yerim yandı. Hataylıyım, Hatay Kırkhan'dan geldik buraya. Depremden önce de buradaydım normalde. Orada da hiçbir şeyimiz yok. Hani burada da geldim buraya sığındım abla. Evimin haline bak. Ben şimdi ne yapacağım" diye konuştu.

'BENİM EVİME SIÇRAYACAK DİYE KORKTUM'

Hatice Örüş'ün komşusu Güler Keyifli, "Yangın çıktı. Bilmiyorum ben de, neden çıktığını da bilmiyorum. Ben çıktığımda bağırtılar vardı sadece. Benim evime sıçrayacaktı diye korktum. Hatay'dan geldim. Bağırıyorlardı işte. Çocuklar beş tane. Çocuğu var içeride. Bilmiyorum içerideler mi çıktılar mı bilgim yok" dedi.

'BİRİ İZMARİT ATMIŞ OLABİLİR'

Bir başka çevre sakini Hayrettin Akbolat ise, "Dışarıda ufak bir baraka yapmışlar kendilerine. O baraka esnasında, birisi sigara mı attı oraya. İstemeyerek kendi akrabaları olabilir, yoldan geçen birisi olabilir, izmarit atabilir. Burada ateş yoktu. Evin içinde ateş yoktu. Onlar duyunca da evden çıktılar. Sağ tarafta da kardeşim oturuyor. Onun evine bir şey olmasın diye elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Gecekonduda Yangın: Kiracı ve Çocukları Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika

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