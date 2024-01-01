 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ataşehir'de Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: Yaralılar Var - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: Yaralılar Var

Ataşehir'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi silah kabzasıyla kafasından ve bacağından yaralandı. 14 yaşındaki bir kız çocuğu ise rastgele açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir\'de Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: Yaralılar Var
01.01.2024 - 15:30,
Abone Ol

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ATAŞEHİR'DE husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.İki araçla gelen bir grup, Erhan Y.'yi silah kabzasıyla kafasından ve bacağından yaralarken, 14 yaşındaki kızı Gülistan Y. ise, rastgele açılan ateş sırasında bacağından yaralandı.Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün 15.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Çınarcık sokakta meydana geldi .İddiaya göre aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki araçla husumetli oldukları Erdal Y. ve Erhan Y.'nin yaşadığı yere gelen şüpheliler, silah kabzasıyla kafasına ve bacağına vurdukları Erhan Y.'nin yaralanmasına neden oldu.Bu sırada Erhan Y.'nin 14 yaşındaki kızı Gülistan Y. de rastgele açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralı baba kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili şüpheli B.B., A.B, Ö.B, O.B, M.K. ve İ.K. 'yi  yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda polis kaydı olduğu da öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ataşehir, kavga, Olay, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: Yaralılar Var - Son Dakika


15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Son Dakika
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:53 İsrail askeri, ailesi öldürülen kız bebeği İsrail'e kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:37:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: Yaralılar Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement