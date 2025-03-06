Ataşehir'de 'İlham Veren Kadınlar' Etkinliği Düzenleniyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, kadınların gücüne ve toplumsal katkılarına vurgu yapmak amacıyla İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "İlham Veren Kadınlar" etkinliğini düzenleyecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ataşehir Belediyesi ve Medicana Sağlık Grubu'nun iş birliğiyle özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 7 Mart Cuma günü (yarın) "İlham Veren Kadınlar" etkinliğinde alanında öne çıkan isimlerden oluşan konuşmacılar, katılımcılarla buluşarak; kadınların toplumsal hayattaki rolü, başarıları ve ilham veren hikayeleri üzerine sohbet edecek.

Gazeteci Meral Karadağ'ın moderatörlüğünde yürütülecek etkinliğin birinci oturumunda Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takım Oyuncusu Gizem Örge ve Uzman Doktor Özgün İyigün, kadınların toplumsal yaşama sağladığı katkılar üzerine konuşacak.

İkinci oturumda ise Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukiye Gülay Öztürk ve Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel, kadınların toplumdaki rolünü ve etkisini ele alacak.