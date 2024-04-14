Ataşehir'de beton döküm pompası çarpması sonucu işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ataşehir'de beton döküm pompası çarpması sonucu işçi hayatını kaybetti

Ataşehir'deki bir inşaat şantiyesinde, mobil beton pompasının tekeri boşluğa düşerek sallanması sonucu beton döküm pompası aparatının çarptığı işçi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerinde işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenaze morga götürüldü.

14.04.2024 18:51  Güncelleme: 18:52
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Ataşehir'de, bir inşaat şantiyesinde beton döküm pompasının çarpması sonucu düşen işçi hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'ndeki şantiyede yapılan çalışma sırasında, mobil beton pompasının tekeri boşluğa düştü.

Aracın sallanması sonucu beton döküm pompası aparatının çarptığı işçi, yüksekten düştü.

Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA

Ataşehir, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de beton döküm pompası çarpması sonucu işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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