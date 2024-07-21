Ataşehir'de karısı ile iki çocuğunu bıçakla yaralayan kişi evden kaçtı.
Esatpaşa Mahallesi Fidanlı Sokak'taki evlerinde, karısı T.K. (39) ile oğulları F.K. (20) ve M.A.K'yi (8) bıçaklayan N.M.K. (42) evden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi arıyor.
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