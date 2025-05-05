Ataşehir'de Kaza: Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Kaza: Kadın Yaralandı

Ataşehir\'de Kaza: Kadın Yaralandı

Seyir halindeki otomobile çarpan araç, yolda yürüyen kadına çarptı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

05.05.2025 13:30
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ATAŞEHİR'de iddiaya göre seyir halindeki otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında yürüyen kadına çarparak durabildi. Kazada yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu anlar park halindeki otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 4 Nisan Pazar günü saat 14.50 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Küçük Hakanlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü düreksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. Savrulan araç, bu sırada yolda yürüyen bir kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KADIN METRELERCE SAVRULDU

Kaza anı, park halinde bulunan aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin savrularak yolda yürüyen kadına çarptığı anlar yer alıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle park halindeki başka bir otomobilin önüne düşüyor. Çevredekiler ise kazada yaralanan kadına yardım etmek için koşuyor.

Kaynak: DHA

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