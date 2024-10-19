Ataşehir\'de Kimyasal Depoda Yangın

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ATAŞEHİR'de kimyasal madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Hercai Menekşe Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir yapıda çıktı. Kimyasal madde deposu olarak kullanılan yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre ilçelerden de gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.