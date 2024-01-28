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İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde - Son Dakika
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İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde

İstanbul Ataşehir'de tıraş olmak için kuaföre gelen 17 yaşındaki genç içeride beklediği sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kuaförün içinde kurşunların hedefi olan genç bacaklarından yaralanırken, polis saldırı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

28.01.2024 - 06:03,
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Ataşehir'de tıraş olmak için kuaföre gelen 17 yaşındaki B.S., motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan B.S., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde

MOTOSİKLETLİ BİR ŞAHSIN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tıraş olmak için kuaföre gelen B. S.(17) içeride beklediği sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kuaförün içinde kurşunların hedefi olan B.S. bacağından yaralandı.

İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralı olan B.S.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Polisin saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde

"GENÇLER BİRBİRİNE ATEŞ ETMİŞ, BİR TANESİ YARALANMIŞ"

Silah sesini duyarak olay yerine gelen Güngör Tığ, "Burada gençler birbirine ateş etmiş, bir tanesi yaralanmış. Yapan da genç biriymiş. Duyduğum kadarıyla bacağından yaralanmış. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri burada, gerekli işlemleri yapıyorlar" dedi.

İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde

SALDIRI ANI KAMERADA

Kuaförde bulunan B.S.'nin vurulduğu anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren motosikletli kişinin, olaydan önce kuaförün önünden defalarca kere geçtiği ve kuaförü kontrol ettiği görüldü. Şüpheli son gelişinde ise silahını doğrultarak kuaföre doğru ateş açtı. Şüphelinin olay yerinden hızla uzaklaştığı görülürken, olayda yaralanan B.S.'nin ambulansa bindirildiği anlar da görüntülere yansıdı.

İstanbul\'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 17 yaşındaki genç bacağından yaralandı, polis saldırganın peşinde - Son Dakika
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