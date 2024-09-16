Ataşehir'de Monheim Tasarım Okulu için Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
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Ataşehir'de Monheim Tasarım Okulu için Kayıtlar Başlıyor

Ataşehir'de 5-16 yaş arasındaki çocuklar için Monheim Tasarım Okulu'nda kayıtlar 24 Eylül'de başlıyor. Eğlenceli bir öğrenme ortamında çocuklar, moda tasarımı, animasyon, karikatür ve oyuncak yapımı gibi atölyelerde sanatsal becerilerini geliştirebilecek.

16.09.2024 16:22  Güncelleme: 19:49
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(İSTANBUL)- Ataşehir'de Monheim Tasarım Okulu için kayıtlar 24 Eylül'de başlıyor. 5-16 yaş arasında atölyelere katılacak çocuklar, eğlenceli bir öğrenme ortamında sanatsal becerilerini geliştirebilecek.

Ataşehir ve Monheim am Rhein Belediyelerinin ortaklaşa hayata geçirdikleri "Ataşehir - Monheim Tasarım Okulu"nda sanat ve eğitim alanlarında sunulan hizmetler devam ediyor. Ataşehir ve Almanya'nın Monheim am Rhein Belediyeleri arasında imzalanan kardeş kent protokolü kapsamında, 2018 yılında hayata geçen tasarım okulundan şimdiye kadar yüzlerce çocuk, çeşitli konularda eğitim aldı. Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan "Ataşehir Monheim Tasarım Okulu" yeni dönemde de çocukların sanatsal yeteneklerini ve el becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli atölye çalışmaları ve dersler sunuyor.

5 farklı atölye düzenlenecek

Yeni dönemde, 5-16 yaş arasındaki çocuklar için sunulacak atölyeler arasında; moda tasarımı, 2 ve 3 boyutlu animasyon, karikatür atölyesi ve oyuncak yapımı gibi farklı seçenekler yer alıyor. Atölyelere katılacak çocuklar, hem kendi yeteneklerini keşfedecek hem de sanatsal becerilerini geliştirebilecekleri eğlenceli bir öğrenme ortamında bulunacaklar. Kayıtlar, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve online olarak yapılacak. Eğitimler ise 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi'nde bulunan Ataşehir - Monheim Tasarım Okulu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Monheim Tasarım Okulu için Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika

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