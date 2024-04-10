ATAŞEHİR'de iki şüpheli, park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırıp sokağa kadar çıkardı. Motosikleti çalıştıramayan şüpheliler arkadan gelen iki şüphelinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin çalınma anını çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Olay, 10 Şubat Cumartesi günü Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iki şüpheli, bir binanın önünde park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri motosikletin kilidini kırarak yaya olarak sokağa çıkardı. Çalıştıramadıkları motosiklete binen 2 şüpheliyi, motosikletle gelen diğer şüpheliler iterek olay yerinden uzaklaşmasını sağladı. Hırsızlık anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD'de yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ihracatının durdurulmayacağını belirtti. Gazze'deki insani trajedi ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiaları hükümet üzerindeki baskıyı artırmıştı. Ancak Cameron, İsrail'in İngiltere için önemli bir savunma ortağı olduğunu vurguladı. Hükümetin bu kararı, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, cadde üstüne kurulan tezgahlarda bayram alışverişi yapmak isteyen binlerce vatandaş yoğunluk oluşturdu. İzmirliler, ucuz ürün alabilmek için birbiriyle yarışarak çılgınlar gibi alışveriş yaptı. Caddede oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. Ambulansların güçlükle ilerlediği caddede, bir grup genç otomobillerini yolun ortasında bırakıp oyun oynadı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde binlerce vatandaş, cadde üstüne kurulan tezgahlarda bayram alışverişi yapmak için yoğunluk oluşturdu. Tekstil ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu alanda, İzmirliler ucuz ürünler için birbiriyle yarıştı. Caddede oluşan araç ve insan yoğunluğu dron ile görüntülendi. Ambulansların güçlükle ilerlediği caddede, bir grup genç otomobillerini yolun ortasında bırakarak oyun oynadı.
Erciş'te etkili olan yağmur ara ara şiddetini artırarak devam etti. İlçenin birçok kesiminde yağmurun etkisiyle su birikintileri oluşurken rögarlar suyu çekmekte zorlandı. Yağmurun etkisiyle bayram alışverişine çıkamayan vatandaşlardan dolayı caddeler boş kaldı.
Yerel seçimlerin ardından Çameli Belediye Meclisi, meclis yönetimi, encümen ve komisyon seçimlerini gerçekleştirdi. Toplantıda 17 madde ele alındı ve kabul edilen gündem maddeleriyle ilgili kararlar alındı.
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