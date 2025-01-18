Ataşehir'de Otel Yangını: 3 Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ataşehir'de Otel Yangını: 3 Çalışan Hayatını Kaybetti

Ataşehir\'de Otel Yangını: 3 Çalışan Hayatını Kaybetti

Ataşehir'deki bir otelde çıkan yangında 3 otel çalışanı hastaneye kaldırıldı, fakat kurtarılamadı.

18.01.2025 11:16
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Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında yaralanan 3 otel çalışanı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin katlarını saran duman nedeniyle mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveniyle terastan aşağı indirildi.

Yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan spa çalışanları Anne M. ile isimleri öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilinci açık şekilde hastaneye götürülen İtfaiye çavuşu Hasan G. de tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada duman tahliyesi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Otel Yangını: 3 Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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