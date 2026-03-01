Ataşehir'de Park Kavgası: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataşehir'de Park Kavgası: 4 Gözaltı

01.03.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de park nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı, 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de park meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında da paylaşılan darp olayıyla ilgili çalışma yaptı.

A.Y. (70), Y.Y. (49) ile Y.E.Y'nin (20), bulundukları aracı park ettikleri esnada arkalarında bulunan araçtaki kişilerle park meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşadıkları, daha sonra araçtan inen 3 kişinin ellerindeki sopalarla darbettiği A.Y, Y.Y. ve Y.E.Y'nin de karşılık verdiği anlaşıldı.

Olayın ardından yaralanan Y.Y. ve A.Y, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, darp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden İ.A. (46) yakalandı.

Olaya karışan kişilere yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak", "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanılmasına izin vermek", "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 1 milyon 164 bin 462 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca olaya karışan sürücülerin ehliyetleri de 60 gün süreyle geri alınırken, araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y, Y.Y. ile Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, İ.A. ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ataşehir, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Park Kavgası: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:16:21. #7.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Park Kavgası: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.