Ataşehir'de rastgele açılan ateşte 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Ataşehir'de rastgele açılan ateşte 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir Ferhatpaşa'da silahla çevreye rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli, olayda kullandığı değerlendirilen silahla gözaltına alındı; mermilerden biri gecekondunun penceresine isabet etti.
Ataşehir'de silahla çevreye rastgele ateş açarak 1 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde A.C. (28) henüz belirlenemeyen nedenle silahla çevreye rastgele ateş açtı.
Olay sırasında bölgede bulunan Metin C. (54), kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Silahtan çıkan mermilerden biri de gecekondunun penceresine isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Metin C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli A.C'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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