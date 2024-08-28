Güncel

Bakana yaptığı çağrı ile tanınmıştı! Skolyoz hastası genç hayatını kaybetti

Fred\'den forma isteyen çocuk, "Hayır" cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi

Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil bambaşka bir şey istedi

Ataşehir'de sağanak yağış sonrası caddeleri su bastı

İSTANBUL - İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir'de caddeleri su bastı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur ile birlikte Ataşehir'de su taşkınları ve su basmaları meydana geldi. Sağanak yağış sonrası, Barbaros Mahallesi Mor Menekşe Sokak taşan su nedeniyle trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri rögar temizliği yaparak biriken suyu tahliye etti. Oluşan taşkın sebebiyle cadde üzerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.