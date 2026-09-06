Ataşehir'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ataşehir'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın kontrol altına alındı

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Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde seyir halindeki bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken araçta hasar oluştu.

Ataşehir'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayışdağı Mahallesi'nde seyir halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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