Ataşehir'de Silahlı Yaralama: İki Kardeş Gözaltında - Son Dakika
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Ataşehir'de Silahlı Yaralama: İki Kardeş Gözaltında

Ataşehir'de bir kişi silahla yaralandı, iki kardeş gözaltına alındı. Olayın nedeni tartışma.

18.12.2024 20:46
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Ataşehir'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin iki kardeş gözaltına alındı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün cadde üzerinde silahla yaralama olduğu bilgisi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan İbrahim Ş. (39) hastaneye sevk edilirken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler T.A.B. ve ağabeyi E.B.B'yi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda, E.B.B'nin bir süredir eşinden haber alamadığı, T.A.B'nin, İbrahim Ş'nin eşi Şeyda Ş'yi ağabeyinin eşinin arkadaşına benzetmesi üzerine E.B.B'ye haber verdiği belirlendi.

Bu esnada Şeyda Ş'nin de eşi İbrahim Ş'yi çağırması üzerine tarafların bir araya geldiği ve çıkan tartışmada müştekinin silahla yaralandığı tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, tarafların ifadelerine göre, zanlıların kendilerini polis olarak tanıttıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, silahla yaralama anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Silahlı Yaralama: İki Kardeş Gözaltında - Son Dakika

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