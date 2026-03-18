Ataşehir'de Skuter Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Ataşehir'de atık transfer kamyonunun altında kalan skuter sürücüsü ağır yaralandı.
Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi'nde iddiaya göre ters yönden ilerleyen skuter sürücüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait atık transfer kamyonunun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Skuter sürücüsü ekiplerin çalışması sonucu kamyonun altından çıkarıldı.
Ağır yaralandığı belirlenen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
